Vu Mäerz bis Juni 2020 waren d'Fäll vun den Doudesaffer a 26 EU-Staaten däitlech méi héich, wéi dat an där Period déi Jore virdru war.

Den héchste Wäert gouf et an der Woch tëscht dem 30. Mäerz bis de 5.Abrëll, wou 36.000 Leit ëmkomm sinn.

Hei goufen all d'Doudesfäll an de 26 EU-Staate gekuckt, also net just déi Leit, déi an oder mam Coronavirus gestuerwe sinn. Eurostat huet fir hir Statistiken d'Date vun der 10. bis 26. Kalennerwoch verglach, dat mat de selwechten Zäite vun de Joren 2016 bis 2019. Eng Statistik iwwert d'Doudesursaache gëtt et a ronn zwee Joer.