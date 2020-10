E Méindeg huet d'EEA e Rapport publizéiert, an deem gefuerdert gëtt, méi zum Erhalt vun natierleche Liewensraim an der Europäescher Unioun bäizedroen.

"Mir brauchen eendeiteg eng groussugeluechte Renaturéierungscampagne an Europa", sou den EEA-Expert Carlos Romao. "Dat ass e Muss, net nëmme fir d'Biodiversitéit, mä och fir d'Lutte géint de Klimawandel".

Tëscht 2013 an 2018 ware 47%, also manner wéi d'Hallschecht vun alle Vullenzorten an der EU "gutt" geschützt. Dat si 5% manner wéi an der Period virdrun (2007-2012). Méi wéi 80 Prozent vun den EU-geschützte Liewensraim sinn den Donnéeë vun der Europäesch Ëmweltagence an engem schlechten Zustand.

Dem Bericht no wieren d'Déieren enger Partie Geforen ausgesat, dorënner d'intensiv Landwirtschaft, d'Urbaniséierung, den Tourismus oder d'Ëmweltverschmotzung. Och de Klimawandel an déi doraus resultéierend Dréchent stellt eng Erausfuerderung fir d'Liewensraim duer.

Mat Bléck op dës frappant Zuelen huet de Christoph Heinrich aus dem WWF-Virstand gesot, dass ee vun der Natur dat rette misst, wat nach ze retten do wier. D'Biodiversitéitsstrategie vun der EU wier villverspriechend, ma dës Strategie misst awer vun alle Memberstaaten eescht praktizéiert ginn.

Positiv ervirgestrach gouf iwwerdeems am Rapport, dass ronn 27% vun allen Aarten "gutt" protegéiert wieren, wat eng Verbesserung vu 4% par rapport zum Zäitraum 2007-2012 ass.