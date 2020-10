D'EU-Landwirtschaftsminister goufe sech an der Nuecht op e Mëttwoch op hirem Conseil hei zu Lëtzebuerg eens iwwert d'Agrarreform.

Dat no zéie Verhandlungen. Et geet em honnerte Milliarden Euro, de gréisste Posten am EU-Budget.

D'EU-Staate missen eng Partie Ëmwelt-Ziler erfëllen, fir finanziell Hëllef fir hir Landwirtschaft ze kréien. De Kompromëss gëtt de Länner elo méi Fräiheeten, wéi si dës Zieler wëllen areechen. D'Bauere selwer kréien och méi Subventiounen, wa si verschidden ökologesch Zieler erfëllen. Fir déi nächst zwee Joer gëllt eng Iwwergangsphase. Déi nei Reegelen géifen also réischt vun 2023 un gëllen.

Parallel gëtt d’Reform iwwregens des Woch och am EU-Parlament debattéiert. Eréischt dono kënnen d’Verhandlungen iwwert e finalen Text ufänken.