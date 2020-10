Bréissel fuerdert London op endlech eng kloer Entscheedung ze huelen iwwer d'Relatiounen nom Brexit.

Déi brittesch Regierung kéint net alles hunn, seet den EU-Rotspresident Charles Michel um Mëttwoch de Moien am Europaparlament. Si wéilten Accès zum europäeschen Bannemaart, awer gläichzäiteg vun dëse Reegelen an Standarden deviéieren, wann et hinne passt.

Den EU-Brexit-Chef-Negociateur Michel Barnier sot, dass een Accord nach ëmmer méiglech wär, mä just wa béid Säite bereet wären an den nächsten Deeg dorun ze schaffen. D'Zäit wär knapp an d'EU géing och net ëm all Präis een Accord acceptéieren, sou de Barnier.

Den 1. Februar 2021 wäert Groussbritannien offiziell aus der EU austrieden.