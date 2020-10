Jiddereen, deen iwwert 1 Joer am Prisong war oder an de leschten 12 Méint eng Strofdot begaangen huet, soll d'Arees an Zukunft verweigert kréien.

Sou gesinn et d'Pläng vum britteschen Inneministère vir, déi zu London bekannt gemaach goufen. Ganz esou einfach ass dëst allerdéngs net. Groussbritannien kéint ouni Ofkommes mat der EU Problemer kréien, fir d'kriminell Vergaangenheet vun EU-Bierger z'iwwerpréiwen, well den Zougrëff op EU-Datebanken dofir noutwenneg ass. Och Reesender, déi zu manner wéi engem Joer Prisong verurteelt goufen, kéinten d'Arees refuséiert kréien, wann nogewise kéint ginn, dass dës EU-Bierger eng Gefor fir d'Allgemengheet géingen duerstellen. Viru Kuerzem goufen a Groussbritannien nei Migratiounsgesetzer ugekënnegt, déi d'illegal Arees vu Migrante limitéiere soll.