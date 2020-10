Am Kader vun enger Eurobarometer-Ëmfro vun der EU-Kommissioun hunn 26.681 Leit matgemaach.

E Freideg goufen d'Resultater vun der Ëmfro aus de Méint Juli an August publizéiert. Doraus geet ervir, dass nieft der Suerg ëm d'Wirtschaft och d'Suerg ëm d'Gesondheet an de Chômage Haaptuleiesse vu villen EU-Bierger sinn.

64% vun de befrote Persoune stufen d'Lag als "schlecht" an, 42% ginn dovunner aus, dass sech d'Wirtschaft eréischt am Joer 2023 oder méi spéit wäert vun den negativen Auswierkunge vun der Kris erhuelen.

D'Meenung a puncto Restriktiounen, déi an der EU geholl goufen, ginn auserneen. 45% sinn zefridde mat de Corona-Mesuren, 44% onzefridden. 62% hunn uginn, Vertrauen an d'EU an hir Entscheedungen ze hunn, 60% weise sech optimistesch mat Bléck op d'Zukunft vun der Europäescher Unioun.

