Fir d'Baueren an Europa geet eng ganz wichteg Woch op en Enn.

An der Nuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch koum et hei zu Lëtzebuerg zu engem Kompromëss op Ministesch-Niveau, wat d'Reform vun der Europäescher Agrarpolitik ubelaangt.

20% vun de Subsiden un d'Bauere sollen un Ëmweltkrittäre gebonne ginn. Mat deem Kompromëss leien d'Landwirtschaftsminister 10% ënnert der Fuerderung vum EU-Parlament. D'Verhandlungen tëscht den 3 EU-Institutioune sinn awer nach net ofgeschloss.

Am Ganze sinn 387 Milliarden, op 7 Joer fir d'Landwirtschaft virgesinn. Domat bleift se dee Secteur an der EU, dee mat 40% vum Budget am meeschten ënnerstëtzt gëtt. Fir u sech en nobelt Zil, dat am Fréijoer an der Covid-Kris nach méi däitlech gouf: d'Liewensmëttel-Sécherheet ze garantéieren. Wuel den eenzege Punkt, op deem all d'Acteuren op der selwechter Wellelängt sinn. Fir de Rescht ginn d'Kommentare wäit ausenaner.

Déi däitsch Landwirtschafts-Ministesch Julia Klöckner, déi den Ament d'EU-Presidence huet, schwätzt vun engem Meilesteen a Richtung Systemwiessel, fir anerer ass den aktuelle Kompromëss just "Greenwashing".

Déi Gréng am Europaparlament, dorënner d'Lëtzebuerger Europadeputéiert Tilly Metz, si kloer enttäuscht. Schwätze vun engem falschen Debat, wou de Klimawandel net konkret bekämpft gëtt. Déi Gréng soe sech och iwwergaange vun den 3 grousse Parteien aus dem EU-Parlament.

D'Josiane Willems, Presidentinne vun der Lëtzebuerger Bauerenzentral, warnt kloer virun ze vill Oploen.