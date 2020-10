Flüchtlingsbooter am Mëttelmier goufen dobäi illegal zréckgedrängt, amplaz d'Leit ze retten.

Recherchen, déi ënnert anerem vun der ARD an dem Spiegel gemaach goufen, hunn erginn, datt Frontex zanter Abrëll bei op d'mannst 6 Pushbacks dobäi war.

Op engem Video ass ze gesinn, wéi e Frontex-Schëff en iwwerfëllte Flüchtlingsboot virop blockéiert, d'Leit awer net rett. Mat héijer Vitess fueren d'Beamten dono fort. D'Wellen, déi doduerch entstinn, wier eng typesch Manéier virzegoen, well déi d'Schlauchbooter a Richtung Tierkei zréckdreiwen, heescht et am Rapport.

Frontex huet d'Virfäll net kommentéiert, mee drop higewisen, datt hir Beamten duerch e Verhalenskodex un d'Mënscherechter gebonne wieren.