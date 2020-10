Um Donneschdeg den Owend war en ausseruerdentlechen EU Sommet, op deem et ëm de Coronavirus an Europa goung.

Déi 27 Staats- a Regierungscheffen hu sech wéinst deene villen Neiinfektiounen net zu Bréissel gesinn, mä 3 Stonne laang iwwer Videokonferenz.

D'Zuel vun de Covid-19-Fäll an Europa wier op ganz ville Plaze beonrouegend an eng ganz Rëtsch Länner wieren och schonn un der Limitt vun de Kapazitéiten an de Spideeler, esou de Xavier Bettel nom Conseil am RTL-Interview.

Wat déi Limitt heiheem ugeet, wier hien den Ament awer roueg.



Esou wéi de Premier et am Etat de la nation annoncéiert hat, kann nach ëmmer fir Enn Dezember, ugangs Januar mat engem Vaccin gerechent ginn. Do wier et awer elo wichteg, datt keng Kompetitioun tëschent den EU-Memberlänner géif entstoen, esou wéi dat am Fréijoer bei de Masken de Fall war. D'Memberlänner misste sech och elo eng Strategie ginn, wéi eng Leit fir d'éischt geimpft ginn.



Et goung och iwwert d'Fermeture vun de Grenze rieds. Lëtzebuerg war net dat eenzegt Land, dat ënnerstrach huet, datt déi missten opbleiwen. Där Meenung war zum Beispill och déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel.

De Xavier Bettel huet an deem Kontext nach emol drop higewisen, wéi wichteg d'Frontaliere fir Lëtzebuerg sinn, zemools an de Spideeler.

"Mir packen et net, wann d'Frontaliere muer net méi kënne schaffe kommen" huet hie betount a gewarnt, datt d'Leit dann een nom aneren an de Spideeler géife stierwen.



D'Staats- an d'Regierungscheffen hunn och dem franséische President Emmanuel Macron hiert Bäileed ausgedréckt, no de Messerattacken um Donneschdeg de Moien.

Dat war net just eng Attack op Frankräich, mä eng Attack op d'Meenungsfräiheet, op d'Wäerter, op eis Fräiheet an dofir dierf een dat net acceptéieren, esou de Xavier Bettel.