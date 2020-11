Hie wéilt e Samschdeg nach emol mat der Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen telefonéieren, fir e Bilan vun den aktuelle Gespréicher ze zéien.

De brittesche Premier Boris Johnson hofft, datt Bréissel a London sech an den nächsten Deeg awer nach op e Brexit-Handelsaccord eenegen. Sollt dat awer net geschéien, wier Groussbritannien awer ganz, ganz gutt virbereet, sou den Johnson op Sky News.

E Freideg hat de Boris Johnson an engem Interview gemengt et kéint an den nächste 7 bis 10 Deeg zu engem Accord tëscht Groussbritannien an der EU kommen. D'Gespréicher waren déi lescht Méint iwwer awer éischter zéi.