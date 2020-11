Der Entreprise gëtt reprochéiert, net-ëffentlech Geschäftsdonnéeë vun onofhängegen Händler fir dat eegent Geschäft ze notzen.

Et géif doduerch zu enger systematescher Benodeelegung vun onofhängegen Händler op der Handelsplattform kommen, sou d'EU-Kommissioun en Dënschdeg an der Mëttesstonn.

D'Kommissioun huet d'Enquête an dësem Fall nach net ofgeschloss. Si huet Amazon offiziell d'Doleancë matgedeelt an d'Entreprise huet elo d'Méiglechkeet doropper ze reagéieren.

Doriwwer eraus huet d'Kommissioun och eng zweet fërmlech Kartellenquête an d'Weeër geleet. Hei gëtt gepréift, ob Amazon eegen Offeren an där vu Verkeefer, déi d'Logistik- an d'Versandméiglechkeete vun der Entreprise notzen, ënnerschiddlech behandelt.

Et misst verhënnert ginn, datt "Plattforme mat enger Muecht um Marché" hir Positioun ausnotzen, sou d'Margrethe Verstager. "Donnéeën iwwer Tätegkeete vun ofhängege Verkeefer sollten net vun Amazon fir den eegene Virdeel benotzt ginn, wann d'Entreprise mat dësen Händler a Konkurrenz steet."

Amazon ass eng vun de gréisste Handelsplattforme weltwäit.