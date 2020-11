An den nächsten Deeg soll de Kontrakt ënnerschriwwe ginn. Dat fir 200 Milliounen Dose Vaccin, plus d'Optioun fir weider 100 Milliounen.

Pro Impfung sinn zwou Dosen, also zwou Sprëtzen néideg. E Méindeg hate Biontech a Pfizer jo éischt Resultater vum Impfstoff presentéiert a vun iwwer 90% Wierksamkeet geschwat.

D'Pharmanentreprise Biontech huet en Dënschdeg och ugekënnegt, de Präis vum Impfstoff géint de Coronavirus ënnert den "typesche Marchéspräisser" usetzen ze wëllen. Donieft wäert een de Präis jee no Land a Regioun differenzéieren, sou de Biontech-Manager Ryan Richardson géintiwwer der "Financial Times". Et wéilt een e weltwäiten Zougang zum Impfstoff sécherstellen.