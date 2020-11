Vill vun den EU-Partner wëllen d'Baussegrenze vun der EU besser géint Terroriste schützen, fir datt déi fräi Zirkulatioun am Banneraum net a Gefor geréit.

An enger Videokonferenz mat der däitscher Bundeskanzlerin, dem éisträichesche Kanzler, der EU-Kommissiounspresidentin an dem EU-Rotschef huet de franséische President gesot, datt d'Baussegrenze vum Schengenraum méi staark geschützt misste ginn. D'Aufgab vun Europa wier et och, fir géint d'Propaganda am Internet virzegoen, esou den Emmanuel Macron. An de leschte Jore wieren a Frankräich eng 250 Leit bei islamisteschen Attacken ëmkomm. Och d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen sot, datt Passkontrollen un de Baussegrenzen net géifen duergoen. D'Angela Merkel an den Emmanuel Macron hu betount, datt et wichteg wier, fir d'Baussegrenzen ze schützen, fir datt d'Leit och weider am Schengenraum fräi an ouni gréisser Kontrolle kënnen zirkuléieren. Där Meenung war och de Sebastian Kurz.

Aus Frankräich gouf et da Kritik vum europäeschen Asylrecht, wat dacks "mëssbraucht" géif ginn, datt Leit, déi als geféierlech agestuuft ginn, sech Zougang zur EU géife verschafen. Dowéinst muss een de Schengenraum nei reforméieren.

Fir d'Ursula vun der Leyen wier et dowéinst kloer, datt d'Problemer vum Schengener Informatiounssystem misste geléist ginn. Aktuell géifen zum Beispill just 80 Prozent vun all de Passagéier, déi an d'EU areesen, systematesch kontrolléiert ginn, obwuel et einfach Moossname ginn, fir hei all d'Passagéier ze kontrolléieren. Donieft huet d'von der Leyen nach eng Kéier op déi "nei Schengen-Strategie" verwisen, déi d'EU-Kommissioun am Mee wëll presentéieren. Dobäi soll ënner anerem Europol méi Zoustännegkeet kréien.

Den hollännesche Regierungschef Mark Rutte, dee kuerzfristeg bei d'Konferenz dobäigesat war, huet betount, datt et wichteg wier, datt d'Bannegrenzen am Schengenraum géifen opbleiwen. D'Angela Merkel huet betount, datt et wuel Kontrollen am Schengenraum ka ginn, dëst missten awer net onbedéngt Grenzkontrolle sinn.

Besuergt iwwert d'Dschihadisten, déi an den europäesche Prisonge sëtzen, huet sech de Sebastian Kurz besuergt gewisen. Dëst wieren "tickend Zäitbommen", déi deemnächst op fräie Fouss géife kommen. Et misst ee méi robust géint Leit, déi eng Gefor fir Europa sinn, virgoen.

Dofir wëllen d'EU-Partner Haassmessagen an d'Propaganda am Internet méi konkret bekämpfen. Dës sollen innerhalb vun enger Stonn aus dem Netz verschwonne, huet de Macron betount. E Freideg sollen d'EU-Inneminister nach iwwert weider Messurë beroden. Och um EU-Sommet Mëtt Dezember soll de Kampf géint den Terror op der Dagesuerdnung stoen.