Espad hat zejoert zesumme mat EMCDDA eng Enquête lancéiert, bei där Jugendlecher iwwert hir Konsumverhale befrot goufen.

99.647 Jonker aus 35 Länner, dorënner 25 EU-Memberstaaten, hu matgemaach an anonym Questionnairë beäntwert. Am Fokus vun der 7. Datenerhiewung vun Espad stoungen Theme wéi Alkohol, Tubak, Drogen, sozial Medien, Geld- a Glécksspiller.

Dobäi koum eraus, dass Jonker tëscht 15 a 16 Joer manner Alkohol drénken a manner fëmmen, dofir awer méi op d'elektronesch Zigaretten zeréckgräifen. Den Alkoholkonsum an Europa bleift bei den Teenager weiderhin héich. 79% vun de befrote Schüler hunn uginn, schonn alkoholesch Gedrénks zou sech geholl ze hunn. 47% vun hinnen hu bannent dem leschte Mount Alkohol gedronk. Mat Bléck op d'Joer 2003 ass awer eng däitlech Baisse z'erkennen, do louch de Schnëtt bei 91%, respektiv bei 63%.

De Konsum vun illegalen Drogen ass bei der jonker Generatioun erofgaangen, ma d'Consommatioun vu Cannabis, Medikamenter op Ordonnance an NSP ginn ze bedenken. 1 vu 6 (17%) vun de befrote Schüler huet uginn, op d'mannst 1 Mol a sengem Liewen eng illegal Substanz zou sech geholl ze hunn. Hei ginn et awer däitlech Ënnerscheeder an den eenzele Länner. De Schëtt variéiert tëscht 4,2% an 29%.

Am beléiftsten ass de Cannabis bei den Teenager. Ronn 16% vun de bal 100.000 Schüler, déi bei der Enquête matgemaach hunn, hunn zouginn, wéinstens 1 Mol dovu probéiert ze hunn. Am Joer 1995 waren et 5% manner. 7,1% hunn uginn, es am Laf vum leschte Mount consomméiert ze hunn.

Donieft huet d'Espad-Etüd gewisen, dass Geld- a Glécksspiller populär bei de Jugendlechen an Europa sinn. 22% vun de befrote Schüler hu bannent dem leschte Joer op d'mannst bei engem där Spiller matgemaach, haaptsächlech bei Lotterien. Den Taux vun deenen, déi wärend der selwechter Period online ëm Geld gespillt hunn, gëtt op 7,9% geschat. Dësen Trend erkläert sech virun allem duerch den heefege Gebrauch vu Smartphonen an Tabletten.

Méi Informatiounen a weider Resultater vun der Studie kënnt Dir am offizielle Rapport noliesen.