Duerch de Lockdown an der Belsch war et eng kuerz Plenière um Donneschdeg, bei där déi meescht Interventioune via Video erakoumen.

Dës Woch ass d'Plenière vum Europaparlament zu Bréissel. Um Ordre du jour stinn ënnert anerem d'Resultat vun de Presidentiellen an Amerika, déi rezent Terrorattacken an Europa, an den Impfstoff géint de COVID-19.