D'EU-Agrarministere wiere sech géint d'Kritik un hirer Eenegung fir eng Reform vun der gemeinsamer Landwirtschaftspolitik (GAP).

Vertrieder vun de Memberstaate wären "zudéifst irritéiert" iwwer entspriechend Äusserunge vum EU-Kommissiounsvizepresident Frans Timmermanns, sou den däitsche Landwirtschaftsministère e Méindeg no enger Videokonferenz ënnert der Leedung vun der Ministesch Julia Klöckner.

De Medien no soll den Timmermanns déi geplangte GAP-Reform als net ambitionéiert genuch kritiséiert hunn a gedrot hunn, de Reformvirschlag zeréckzezéien.

D'Agrarministeren hunn dofir kee Versteesdemech. "Et ass dréngend néideg, demokratesch Kompromësser, déi mat gudde Grënn esou fonnt goufen, eescht ze huelen", sou déi däitsch Ministesch Klöckner. Den Timmermanns kéint dat net einfach esou a Fro stellen.

D'Agrarministeren hat sech am Oktober no deeglaange Verhandlungen op nei Reegele fir d'Verdeelung vun den EU-Agrarmëttel gëeenegt. Deemno sollen Hëllefe fir Baueren an Zukunft méi staark un Ëmweltoploe geknäppt ginn. Ëmweltschützer hunn d'Eenegung als réckstänneg kritiséiert, well nach ëmmer e groussen Deel vun den Agrar-Milliarden a Form vu Fläche-Primmen ausbezuelt solle ginn.

Och d'EU-Parlament hat kuerz drop seng Positioun bekannt ginn - a gouf aus de selwechte Grënn schaarf kritiséiert.

De Rot vun de Memberstaaten an d'Parlament musse sech elo op e finale Kompromëss eenegen. D'Verhandlungen hunn d'lescht Woch ugefaangen.