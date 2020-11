Et geet an der Videokonferenz notamment ëm géigesäiteg Unerkennunge vun Tester, den Asaz vu Schnelltester an d'Impfstrategie.

Dat ass op d'mannst deen offiziellen Ordre du jour. En anert Thema mat deem sech déi 27 befaasse mussen, ass de Veto vu Polen an Ungarn am aktuelle Budgetssträit. Béid Länner wiere sech dogéint, datt déi finanziell Hëllefen an der Europäescher Unioun u Critère vun der Rechtsstaatlechkeet gekoppelt ginn an hunn dowéinst e Méindeg den 1,8 Billioune schwéieren Budget blockéiert. Domadder riskéiere Milliarden u Coronakrisenhëllefen net kënnen iwwerwisen ze ginn. Elo gëllt et en Auswee aus der Blockade ze fannen. Eng séier Léisung ass dobäi net en Vue. Lëtzebuerg ass duerch de Premier Xavier Bettel vertrueden.