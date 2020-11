Méiglecherweis an der 2. Hallschent vum Dezember, kéinten an Europa déi 2 Vaccinen vu Pfizer-Biontech a Moderna géint de Coronavirus zougelooss ginn.

Dat huet d'Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen en Donneschdeg den Owend matgedeelt. D'Angela Merkel huet hirersäits vun Enn des Joers respektiv Uganks d'nächst Joer geschwat. D'Informatiounen aus de leschten Deeg géifen een zouversiichtlech stëmmen.

Och de Matgrënner vu Biontech hält et fir méiglech, datt hiren Impfstoff nach dëst Joer kéint ausgeliwwert ginn. D'Firma géif mat Nodrock dorunner schaffen. D'EU-Kommissioun huet jo am Optrag vun de Memberstaaten Preaccorde mat Pharmakonzerner ofgeschloss. Den Accord mat Biontech-Pfizer gesäit elo schonn eng Liwwerung vu bis zu 300 Milliounen Dosisse vir.

D'EU-Länner hunn en Donneschdeg op enger Visiokonferenz och no enger gemeinsamer Linn am Ëmgang mam Coronavirus iwwert d'Feierdeeg gesicht. Froe stelle sech notamment op Testresultater vun Antigen-Schnelltester géigesäiteg unerkannt ginn, déi bei der Qualitéit ganz ënnerschiddlech kënne sinn.

Um virtuelle Sommet vun den europäesche Staats- a Regierungscheffen gouf et iwwerdeem keen Accord am Budgetssträit mat Ungarn a Polen. Engem Diplomat no wier et den Ament d'Zil derfir ze suergen, datt d'Situatioun net komplett eskaléiert. D'Europäesch Parlament hat sengersäits e Mëttwoch scho kloer gemaach, datt et keng weider Concessiounen gi wäert. Béid Länner hunn den EU-Budget jo blockéiert, well en u Critèrë vun der Rechtsstaatlechkeet gekoppelt soll ginn.

D'Zäit leeft well de ganze Pak mat de Coronahëllefsmesuren soll fir den 1. Januar a Kraaft trieden. Dat ass all Zäit de Wonsch vum permanente Rotspresident Charles Michel.