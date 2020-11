Donieft goung et en Donneschdeg um EU-Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen och ëm de Coronavirus.

Beim EU-Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen en Donneschdeg wier nieft der koordinéierter Unerkennung an Zouloossung vu Corona-Schnelltester an -Impfungen, och iwwert den europäesche Rechtsstaat-Mechanismus diskutéiert ginn. Dëse gesäit vir, dass d'Memberstaate sech mussen un d'Standarde vun engem Rechtsstaat halen, fir kënne Suen aus dem europäesche Budget ze kréien. Déi grouss Majoritéit vun de Memberstaate wier sech dann och eens doriwwer, genee wéi iwwert de pluriannuelle Budget an de Plan de relance. Ma an der Haaptsaach zwee Länner géife sech aktuell nach dogéint stellen, well si dee Mechanismus d'Etat de droit refuséieren, esou de Premier Xavier Bettel, dee fir Lëtzebuerg um Sommet Deel geholl huet.

De Xavier Bettel: „Lëtzebuerg war, ass a bleift nach ëmmer en faveur vun engem ambitiéise Rechtsstaat-Mechanismus, deen un den europäesche Budget liéiert ass. Fir eis ass Rechtsstaatlechkeet e wichtegt Element vun onsen europäesche Wäerter an do kann een net driwwer negociéieren, déi sinn net verhandelbar, déi Wäerter fir déi mir Europa säit 57 als Friddensprojet och zesumme gebaut hunn.“

Ma och wa Lëtzebuerg mat där Positioun zur Majoritéit vun den EU-Memberstaate mat där Meenung gehéiert a si dëse Mechanismus mat där Majoritéit deenen aneren och kéinten imposéieren, sinn Ungarn a Polen net gewëllt nozeginn, wéi de Premier erkläert.

De Xavier Bettel: „De Problem ass, si menacéieren eis dann, dass si de Budget blockéieren. De ganze Budget, dat heescht och d'Hëllefen, déi mir elo fir dës Kris fir verschidde Länner decidéiert hunn, total ze blockéieren. Si probéiere jo do am Fong – wann ech mir dat erlabe kann – e Chantage awer ze maachen, fir ze soen, wa mir dat dote net kréien, da blockéiere mir eppes, wat näischt domat ze dinn huet. Si soen da ganz einfach, wann d'Conditionalité vum Etat de droit mam Budget liéiert ass, da kréie mir e Procès d'intention gemaach an da kréie mir manner Budget.“

Beim Thema Corona-Impfungen huet de Premier dann e Freideg op en Neits ënnerstrach, wéi wichteg et wier, an deem Beräich koordinéiert virzegoen. Nëmmen esou kéint garantéiert ginn, dass nëmme sécher Produiten op den europäesche Marché kommen, wat iwwerdeems essentiell wier, fir dat néidegt Vertraue vun de Bierger an dës Vaccinen ze gewannen. Well eleng de Fait, dass Vaccinen disponibel wieren, géif nach net heeschen, dass d'Leit sech och géifen impfe loossen.