E Mëttwoch de Mëtten huet d'Europäesch Kommissioun eng nei Strategie fir pharmazeutesch Produkter an hir Industrie virgestallt.

Reportage Pharma-Strategie / Reportage Bill Wirtz

"Mir mussen eis kënnen op eis selwer verloossen, net op anerer."

D'Europäesch Unioun soll sou séier wéi méiglech manner ofhängeg vun Importer u Medikamenter aus Asien ginn. Eng vun de Léieren aus der aktueller Covid-19-Pandemie. Hei leien d'Europäesch Kommissioun an d'EU-Parlament op enger Wellelängt.

Virgestallt gouf e Mëttwoch eng nei Pharma-Strategie mat där an Zukunft den Zougang fir all d'Patienten zu innovativen, sécheren a bezuelbare Medikamenter soll garantéiert sinn, ouni datt et ëmmer erëm zu Enkpäss kënnt.

"D'Zil vun der Pharma-Strategie ass, z'assuréieren, datt Europa eng Plaz ass, wou Medikamenter entwéckelt a fabrizéiert ginn. Op eng bezuelbar Manéier. An datt se och fir all Patienten zur Verfügung gestallt ginn, déi se brauchen, egal wou se an der EU liewen", sou d'Stella Kyriakides, d'Europäesch Kommissärin fir d'Gesondheet.

Et geet net just drëms, datt Medikamenter op Stock sinn. Och wann dee Problem sech generell iwwert déi lescht Jore verschäerft huet.

D'Politik wëll déi ganz Kette valoriséieren. Sou ze soen, d'Quadratur vum Krees. Vun der Recherche, iwwer d'klinesch Tester, d'Autorisatiounen, bis d'Produktioun an d'Distributioun. Europa ass ëmmerhin no Amerika, den zweetgréisste Maart weltwäit. E mega Geschäft u sech. 2018 hunn d'EU-Bierger eng 180 Milliarden Euro fir Medikamenter ausginn. D'lescht Joer huet d'europäesch Pharma-Industrie eleng iwwer 37 Milliarden Euro fir Recherche ausginn.

"Dës Pharma-Strategie ass ganz villverspriechend, awer och längst iwwerfälleg", sou d'Reaktioun vum Alexander Bernhuber, zu Bréissel am Kader vun der Debatt am Europaparlament. Den éisträicheschen Europadeputéierten huet ënnerstrach, datt d'Zuel u Medikamenter, déi deenen et zu Enkpäss kënnt, ëm méi wéi 20 Mol zougeholl huet.

D'Lëtzebuerger Europadeputéiert Tilly Metz proposéiert, Medikamenter net méi als einfach kommerziell Wuer unzegesinn, ma als essentiell Wueren ze klasséieren. Mat och der Fro, firwat net en ëffentlechen europäeschen Zenter ze schafen, fir Substanzen ze produzéieren, déi et erméiglechen Enkpäss an der Liwwerketten aus dem Wee ze goen.

De Christophe Hansen hält iwwerdeems fest, datt d'Pharma-Strategie, déi d'EU-Kommissioun e Mëttwoch virgestallt huet, eng breet Ënnerstëtzung am Europaparlament fënnt. Mat der Hoffnung, datt d'Memberstaaten de selwechten Optimismus weisen. D'Staaten, déi an der Vergaangenheet dacks op d'Brems getratt sinn, goung et d'Drëms, eng gemeinsam Gesondheets-Politik weider ze bréngen.

Eng europäesch Pharma-Strategie. E Paradigmewiessel, deen net vun Haut op Muer méiglech wäert sinn. Elo am Dezember sollen sech déi 27 zoustänneg Ministere mam Thema befaassen. D'EU.Kommissioun hofft iwwerdeems, d'Strategie bis Enn 2022 iwwer eng Ambitiéis legislativ Reforme op de Schinnen ze hunn.