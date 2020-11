E Freideg de Mëtteg gouf am Ausseministère den Accord iwwert de Sëtz vum Europäesche Parquet ënnerschriwwen.

E wichtegen Dag fir Lëtzebuerg a fir den europäesche Parquet!“: Sou huet den Ausseminister an der Mëttesstonn d'Ënnerzeechne vum Accord iwwert de Sëtz vum Parquet européen beschriwwen. Kuerz virdrun haten de Jean Asselborn an d'Laura Corduta Kövesi, déi 1. Chefin vum Europäesche Parquet, hire Krop dorënner gemaach. Ufank Januar soll de Parquet européen an de sougenannten Tuerm B um Kierchbierg, am Häerz vum Europaquartier, plënneren. Soll well de Moment gëtt et an der EU jo mol nees Sträit ëm Suen.

EU-Parquet zu Lëtzebuerg / Reportage Eric Ewald

Dem Jean Asselborn no ass dann och bei de Finanzen a bei den Nominatioune fir den Europäesche Parquet nach e Wee ze maachen:

„Awer dat Wichtegst ass, dass mer genuch Länner hunn an der Europäescher Unioun, déi hannendru stinn, sou wéi Lëtzebuerg, mengen ech: Do gëtt et kee "Wenn und Aber". Awer Dir wësst, wa géif zum Beispill och elo e Blockage kommen, dass dat d'Evolutioun an d'Entwéckele vum Parquet européen géif voll ginn!“

Dobäi soll dat onofhängegt Organ jo a leschter Instanz Auteure vun Infraktiounen, déi dem Budget an de finanziellen Intressie vun der EU schueden, viru Geriicht bréngen. Et géif een hoffen, dass dee Parquet an noer Zukunft komplett fonctionéiere kann, als eng Institutioun, déi kontrolléiert, ob zum Beispill Korruptioun Fouss faasse kann oder net „awer och, dass d'Justiz richteg fonctionéiert, zesummen, natierlech, mat der Cour européenne de Justice!“

Den Ausseminister huet un de Felix Braz geduecht: „deen als Justizminister eng ganz grouss Viraarbecht gemaach huet, fir de Parquet européen net nëmmen op d'Been ze kréien, dat ass jo dat eent, mä och fir en dann hei op Lëtzebuerg ze kréien. E passt hei op Lëtzebuerg!“

Woumat een elo den digitalen, de finanziellen an de Justiz-Pilier hei am Land hätt:

„Dofir ass dat eppes, wat ni an der Diskussioun war, wann et géif geschafe ginn. Dee Schrëtt, dee mer musse maachen, deen natierlech schwéier ass, dat ass, dass d'Länner alleguer dobäi sinn, wou mer nach net sinn!“

Iwwerdeems fir de Jean Asselborn mat dësem Accord d'Roll vu Lëtzebuerg als Sëtz vun europäeschen Institutioune weider gestäerkt gëtt, gesäit et d'Laura Corduta Kövesi als e wichtegt Zeechen, dass de Parquet no beim europäesche Geriichtshaff etabléiert ass. Elo misst just nach de Budget fléissen, sou d'Rumänin, déi e staarken an effiziente Parquet européen wëll, deen am Neie Joer mat sengen Aarbechten ukomme soll.

Lëtzebuerg stellt dem Parquet européen Raimlechkeeten zur Verfügung, woubäi d'Sue fir säi Fonctionnement awer aus dem europäeschen Dëppe komme mussen. Wat de Moment e Problem ass, wéi den Ausseminister Jean Asselborn betount huet.

De Jean Asselborn

"An Europa, Dir wësst dat, do sinn d'Leit net all agestallt wéi d'Fransousen oder déi Däitsch oder déi Belsch oder d'Lëtzebuerger hei, mä do sinn der och dobäi, déi vläicht guer net wëllen, dass dat do sech staark developpéiert. Zemools an dëser Zäit muss een dat jo soen, dass mer eppes hunn, elo, wat eigentlech total oneuropäesch ass: Dat ass, dass Milliarde fléissen, wat richteg ass, fir dass d'Leit net an de Chômage falen no där Kris, an op där anerer Säit awer net wëllen, dass déi elementaarst Spillreegele vun der Europäescher Unioun, nämlech dat, wat am Artikel 2 vum Traité steet, dass d'Demokratie muss respektéiert ginn, déi sech do virdru wëllen drécken."

De Chef vun der Lëtzebuerger Diplomatie hofft awer, dass an deem Sënn eng Léisung ka fonnt ginn.