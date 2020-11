An Europa sinn an Tëscht 400.649 Mënschen un de Suitte vun enger Corona-Infektioun gestuerwen.

Domat ass Europa der Auszielung vun der Noriichtenagence AFP no deen am zweetstäerkste betraffene Kontinent no Latäinamerika.

A Frankräich gëllen zanter e Samschdeg jo manner streng Restriktiounen. All d'Butteker dierfen ënner strenge Hygiène-Moossnamen nees opmaachen an d'Mënschen dierfen hir Haiser verloossen. Bis ewell war et a Frankräich just erlaabt, fir eraus trëppelen ze goen oder Sport am Fräien. Dat allerdéngs begrenzt op 1 Stonn den Dag an an engem Radius vun 20 Kilometer vun doheem. Restauranten a Caféen, souwéi Sport- a Kulturariichtunge bleiwe weider zou.

Och aner EU-Länner hu fir d'Feierdeeg Labberungen ugekënnegt.

An Italien dierfe sech d'Awunner vun de Regioune Lombardei, Piemont a Kalabrien tëscht 5 an 22 Auer fräi an hire Gemenge beweegen. Akafszentren dierfen nees opmaachen. Als "rout Zonen" gëlle weiderhin d'Aostatal, d'Provënz Bozen, d'Toskana, d'Abruzzen a Campania.

Och d'Regierung an Irland wëll viru Chrëschtdag hir Mesurë fir Entreprisen an Ariichtunge lackeren. Vum 1. Dezember un dierfe Butteker, Muséeën, Galerien a Bibliothéiken ënner bestëmmten Hygiène-Moossnamen nees opmaachen.

An Däitschland soll d'ëffentlecht Liewen a groussen Deeler weider erofgefuer ginn. Bis den 20. Dezember sollen d'Hoteller, Restauranten a Fitnessstudioen zou bleiwen. D'Populatioun soll weider sou vill wéi méiglech doheem bleiwen an och vun do schaffen. Fir d'Chrëschtdeeg gouf sech op Ausnam-Reegele gëeenegt, déi vum 23. Dezember bis den 1. Januar gëlle sollen. Fir deen Zäitraum sollen nees méi perséinlech Kontakter erlaabt ginn. Bei maximal 10 Leit soll awer Schluss sinn.

An der Belsch dierfen vum 1. Dezember d'Butteker nees opmaachen, dat huet de Regierungschef Alexander De Croo annoncéiert. D'Situatioun an der Belsch hätt sech gebessert, den Deel-Lockdown géif awer nach gëllen.

Zu Lëtzebuerg gëlle bis de 15. Dezember méi streng Mesuren, wéi e Couvre-feu tëscht 23 a 6 Auer, et kann ee just nach 2 Leit bei sech doheem empfänken, Restauranten a Caféen, souwéi Fitnesszenteren, Kinoen an aner kulturell Etablissementer si ganz zou. Donieft ginn et bis zu 4.000 Euro Sanktiounen wann een d'Reegelen net respektéiert. Nom 15. Dezember soll d'Situatioun nach emol evaluéiert ginn.

Eleng d'lescht Woch goufen an Europa iwwer 36.000 Doudesfäll notéiert, sou AFP. Dat war déi héchsten Afferzuel bannent 7 Deeg zanter dem Ufank vun der Pandemie. Bis ewell gouf et iwwer 17,6 Milliounen Infektiounsfäll.

Déi meescht Doudeger ginn et a Groussbritannien (57.551), Italien (53.677), Frankräich (51.914), Spuenien (44.668) a Russland (39.068).