Aktuell wier d'EU nämlech däitlech méi uerg vun der Pandemie getraff ginn, wéi nach an der éischter Well.

"D'Covid-Situatioun an der EU bleift alarmant, duerfir roden ech explizitt dervun of, fir Restriktiounen oder Lockdown-Mesurë fir d'Feierdeeg Enn vum Joer méi souple ze maachen". Dës kloer Wierder huet d'Directrice vum europäesche Kontrollzenter fir Krankheeten fonnt.

D'Andrea Ammon sot dëst e Mëttwoch am Kader vun enger Videokonferenz vun den EU-Gesondheetsminister, wou och d'Paulette Lenert dobäi war. D'Lëtzebuerger Ministesch huet an deem Kader gefuerdert, datt sécher an effikass Vaccine missten zäitgläich an allen EU-Länner geliwwert a verdeelt ginn. Dëst wier kruzial, fir an der Kris weider ze kommen.

Suerge mécht den EU-Gesondheetsministeren, datt den Taux de positivité an enger Majoritéit vun den EU-Memberstaaten iwwert der Referenz-Valeur vun 3% läit, dat ass och hei am Land de Fall.

Genee wéi d'Andrea Ammon, déi freet, datt op kee Fall dierften d'Restriktioune fir d'Feierdeeg erofgeschrauft ginn, raisonéiert och d'EU-Santéskommissärin Stella Kyriakides, déi fuerdert, datt et net dierft zu engem Deconfinement kommen, éier datt de Vaccin breet genuch verdeelt ass, fir gesprëtzt ze ginn. Absënns elo am Wanter sollten zoue Raim, enk Kontakter a Plaze mat ville Leit absolut evitéiert ginn.

Mat enger Nei-Infektioun all 17 Sekonnen an engen 5.000 Covid-Doudesfäll all Dag wier d'EU aktuell bei wäitem méi uerg betraff, wéi wärend der 1. Well vun der Pandemie. Esou déi däitlech Analyse vun der EU-Kommissärin.