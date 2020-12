Zanter dem Referendum 2016 leeft d'Zäit am Dossier Brexit fort. Groussbritannien ass ausgetratt, dat jo den 31. Januar dëst Joer, mat 10 Méint Retard.

Bis Mëtt Oktober sollt dunn den Handelsaccord stoen. Iwwer 800 Säiten, déi d'Parlamentarier zu London a Bréissel u sech am Detail duerchliese wollten, iert et zu den Ofstëmmunge kéim. Den Delai gouf awer ëmmer nees verluecht: Enn Oktober, Mëtt November. An elo?

"Alles wat no dësem Weekend geschitt, gëtt juristeschen Harakiri " sou den Europadeputéierte Christophe Hansen. De Lëtzebuerger ass Rapporteur fir den Handelsaccord am Europaparlament.

Den Drock den Ament ass éischter politesch wéi wirtschaftlech. De Knackpunkt läit, nieft der Gefor, datt d'Britten virun der Hausdier vun der EU eng deloyal Konkurrenz opbauen, virop bei der Fëscherei. De franséische President Emmanuel Macron dreet mat engem Veto, jee no deem wat um Enn am Text vum Accord stoe wäert.

Op engem Ament wou d'Betriber an och d'Bierger op béide Säite vum Kanal éischter no 4 an en halleft Joer un Ongewëssheet Sécherheet brauchen, fir ze plangen. En Accord op den 1. Januar 2021 gëtt ëmmer méi onwarscheinlech. D'EU brauch normalerweis 25 Deeg, sou de Christophe Hansen.

"No dësem Weekend huet ee besser sech d'Fro ze stellen: Hu mer net besser ze soen, den 1. Januar ass et eriwwer. A mir falen dann op d'Reegele vun der Welthandelsorganisatioun zeréck, fir e puer Woche villäicht. Fir dann a Rou ze verhandelen. Well am Moment, wa mer wierklech no dësem Weekend keen Accord hunn, da beweege mer eis juristesch op ganz dënnem Äis", sou de Christophe Hansen.

En "No Deal" um 1. Januar, géif effektiv net bedeiten, dat duerno net awer weider verhandelt ka ginn. Et hätt ee just alt nees e Stéchdatum am scheinbar onendleche Brexit-Krimi verpasst.