Den Ausseminister nennt déi ganz Situatioun extrem grave an erënnert drun, datt de Brexit eng Decisioun ass, déi op den 23. Juni 2016 zeréckgeet.

D'Telefonsgespréich tëschent der EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen an dem brittesche Premier Boris Johnson iwwert en Handelsaccord huet e Méindeg den Owend méi ewéi eng Stonn gedauert an ass dunn ouni Resultat op en Enn gaangen.

D'Chefnegociateure sollen elo eng Iwwersiicht virbereede vun den Differenzen, déi et den Ament nach gëtt an da flitt de brittesche Premier op Bréissel fir e perséinlecht Gespréich mat der Kommissiounspresidentin.

De Jean Asselborn war e Méindeg fir de Conseil vun den EU-Ausseminister zu Bréissel. Do stoung de Brexit zwar net um offiziellen Ordre du jour, mä e war natierlech Sujet an de Couloirsgespréicher.

De Jean Asselborn

De Jean Asselborn gesäit 4 Méiglechkeeten, wéi et kéint virugoen: "Dat eent dat ass, datt an deenen nächsten Deeg elo nach eppes geschitt, wat wierklech bal net méi méiglech ass, mä et weess een ni. Dat zweet dat ass, datt elo um Conseil européen Theater gespillt gëtt, dramaturgesch do virgaange gëtt, dass gekämpft gëtt bis op déi lescht Drëps Blutt vum Här Johnson an datt een dann awer vläicht zu engem Accord kënnt. Et sinn Observateuren zu Bréissel, déi mengen, et kéint an déi Richtung goen. Et kéint esouguer nach sinn, dass et kuerz viru Silvester, virun Hallefnuecht den 31. Dezember zu engem Duerchbroch kënnt. Déi 4. Méiglechkeet ass, dass näischt geschitt an da sti mer mat engem No Deal no."

Dat ass awer eng Situatioun, op déi d'Lëtzebuerger Regierung virbereet wier, verséchert de Jean Asselborn.

Den Ausseminister seet awer och, datt hie sech bal net ka virstellen, datt eng responsabel Regierung d'Propos vun der EU-Kommissioun refuséiert. Déi Propos wier donieft och "extrem fair".