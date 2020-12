Den 1. Januar soll den 1.800 Milliarden Euro schwéieren EU-Budget fir déi nächst 7 Joer ulafen. Den eestëmmegen Accord vun de 27 EU-Staaten feelt weider.

Zanter 3 Woche stelle sech Ungarn a Polen queesch. Virun allem den ungaresche Premier Viktor Orban bleift stuer a refuséiert, dass d'Ausbezuele vun den EU-Gelder un eng nei Konditioun gebonne soll ginn: De Respekt vun der Rechtsstaatlechkeet.

De polnesche Premier Mateusz Morawiecki sot en Dënschdeg op der Pressekonferenz, dass et méiglech wier, dass e Spezial-Sommet néideg wier, fir eng Léisung ze fannen. Et kéint och sinn, datt iwwer Méint weider verhandelt misst ginn.

"Mir sinn an enger Situatioun, wou eng Erpressung stattfënnt", sou d'Reaktioun vum Isabel Wiseler-Lima. "A mir loossen eis net erpressen. Mir ginn net no. Well d'Konditionalitéit vum Rechtsstaat ass fir eis absolut maassgebend" sou d'Lëtzebuerger Europadeputéiert weider.

"Wann ee bedenkt, wéi laang Länner wéi Ungarn a Polen gekämpft hunn, fir dass déi Grondwäerter nees Aklang bei hinne fonnt hunn, an d'Verfassung an d'Legislatioun. Da kann een nëmmen de Kapp rëselen iwwer déi Stuerheet, déi déi Länner do zu Dag bréngen. Dat ka weder am Intresse vun hirem Land, nach an deem vun hirer Bevëlkerung sinn" sou de Charles Goerens.

Wouru läit et, datt bannen dem leschte Joerzéngt eng Rei autokratesch Regimmer an Europa Opdriff kruten? Staaten, déi fräi Walen hunn, wou duerno awer d'Wuert Demokratie ganz kleng geschriwwe gëtt. Wou Justiz a Medien kontrolléiert, Minoritéiten ënnerdréckt ginn.

"Fir hiren Ego ze befriddegen" sou d'Reaktioun vum Charles Goerens. "Den Här Orban ass e Mann, deen ass warscheinlech frou mam Rescht vu senger Bevëlkerung. Awer nach méi frou mat sech selwer. En huet eng deck Oppositioun, ma leider ass déi Oppositioun bis elo net duergaangen, fir dee Regime ze kippen".

D'EU ass au Depart eng Wäertergemeinschaft, sou d'Isabel Wiseler. Eng EU, déi mat der Zäit och eng Solidargemeinschaft gouf. Wou Gelder iwwer Programmer ëmverdeelt ginn. Vum Kohesiounsfong bis zum frësch geschafene Corona-Neesopbaufong. Ma grad déi Suen, kéinten elo laanscht Polen an Ungarn fléissen. D'EU-Kommissioun préift ob deen 750 Milliarden Pack, ouni béid Staaten opgestallt kéint ginn.

D'CSV Politikerinne Isabel Wiseler, där hir Vollekspartei europäesch, an der selwechter Famille wei dem Här Orban seng Fidesz ass, distanzéiert sech kloer vun der Politik vum Här Orban. D'Fidesz an den Här Orban geroden och generell ëmmer méi an den Abseits. Ënnerstëtzung kënnt virop aus Polen, an och der Slowakei. Ma wat bedeit d'Wuert Abseits, wann e Veto duergeet, fir de ganzen EU Budget ze blockéieren.