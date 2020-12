D'Kommissioun huet de Programm an der Héicht vun 1,5 Milliounen Euro accordéiert, dee fir de vum Coronavirus betraffene Fleeschsecteur geduecht ass.

De Fleeschproduzente hir Aide fält an de provisoresche Kader vu staatleche Bäihëllefen, heescht et an engem Communiqué.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Staatliche Beihilfen: Die Kommission genehmigt ein Luxemburgisches Programm in Höhe von 1,5 Mio. EUR zur Unterstützung des vom Ausbruch des Coronavirus betroffenen Fleischsektors

Die Europäische Kommission hat ein Luxemburgisches Programm in Höhe von 1,5 Mio. EUR genehmigt, um die Erzeuger von Rind-, Schweine-, Ziegen- und Schaffleisch im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus zu unterstützen. Das Programm wurde im Rahmen des vorübergehenden Rahmens für staatliche Beihilfen genehmigt.

Die öffentliche Unterstützung, die in Form von direkten Zuschüssen gewährt wird, steht den Erzeugern von Rind-, Schweine-, Ziegen- und Schaffleisch offen. Das Programm zielt darauf ab, den Liquiditätsbedarf der Begünstigten zu decken und ihnen so zu helfen, ihre Aktivitäten während und nach dem Ausbruch des Coronavirus fortzusetzen.

Die Kommission stellte fest, dass das luxemburgische System den Bedingungen des vorübergehenden Rahmens entspricht. Insbesondere (i) darf die Beihilfe 100.000 EUR pro Begünstigten nicht überschreiten, wie dies im vorübergehenden Rahmen für Unternehmen im primären Agrarsektor vorgesehen ist, und (ii) das Programm läuft bis zum 30. Juni 2021. Die Kommission gelangte zu dem Schluss, dass die Maßnahme erforderlich, angemessen und verhältnismäßig ist, um eine schwerwiegende Störung der Wirtschaft eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV und den im vorläufigen Rahmen festgelegten Bedingungen zu beheben. Auf dieser Grundlage genehmigte die Kommission das System gemäß den EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen