Vun 13 Auer u sëtzen d'EU Staats- a Regierungscheffen zu Bréissel beieneen. Et ass schonn eng Traditioun, datt d'Covid-Situatioun op der Agenda steet.

EU-Sommet/Reportage Claudia Kollwelter

Méi genee geet et ëm d'Coordinatioun vun der Pandemie, eng Stäerkung vun der Kommunikatioun tëscht den EU-Memberstaaten an natierlech den Impfstoff, op dee jidderee waart. Och d'Corona-Tester an en Deconfinement a Stufen sollen thematiséiert ginn.

Punkto Klimawandel huet sech d'europäesch Unioun jo 2015 verflicht, hir CO2-Emmissiounen bis 2030 ëm op d'mannst 40 Prozent géintiwwer 1990 ze reduzéieren.

An tëscht wëll d'EU-Kommissioun eng Reduktioun vu 55% bis 2030 erreechen a Klimaneutralitéit bis 2050. D'Staats- a Regierungscheffen decidéieren um Sommet, wéi eng Objektiver ee konkret festhält. Bis um Enn vum Joer sollen d'Staaten, déi de Paräisser Klimaaccord ënnerschriwwen hunn, hir nei national Klimaziler de Vereenten Natiounen areechen.

Och d'Sécherheet ass e Sujet um Sommet. Et sollen Léisunge fonnt ginn an der Bekämpfung géint den Terrorismus, d'Radikaliséierung an den Extremismus.

Da gëtt sech och op en Neits mat der Situatioun am ëstleche Mëttelmier, an de Relatiounen mat der Tierkei befaasst.

D'Relatioune mam designéierten neien US-President Joe Biden wäerten e Sujet sinn an natierlech och de Brexit. Wou d'Kommissiounspresidentin Ursula Von der Leyen d'Staats- a Regierungscheffen driwwer informéiere wäert, wou een an den Diskussiounen drun ass.

Um Freideg ass dann nach en Sommet vun der Eurozon, wou de Schwéierpunkt op der Relance no der Corona-Kris läit.