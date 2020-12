D'EU-Kommissiounspresidentin von der Leyen an de brittesche Premier Johnson goufe sech e Mëttwoch net eens zu Bréissel, iwwert en Handelsaccord nom Brexit.

D'Differenze wieren ze grouss. Elo gouf sech en Delai bis e Sonndeg gesat.

En Accord misst bis den 31. Dezember stoen, well da leeft d'Brexit-Iwwergangsphas aus. Sollt nach en Ofkommes zustane kommen, misst et nach am Europaparlament an am EU-Ministerrot ratifizéiert ginn. Och am brittesche Parlament gëtt no aktuellem Stand op d'mannst mat enger Ofstëmmung iwwert den Handelspak gerechent.