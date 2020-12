D'Europäesch Zentralbank geet mat weidere Milliarde géint déi wirtschaftlech Suitte vun der Corona-Kris vir a pompelt weider Milliarden Euro op de Maart.

Domat gëtt den Hëllefspak eng zweete Kéier dëst Joer erweidert. De Programm fir Staatsemprunten a Wäertpabeiere vun Entreprise gëtt deemno ëm 500 Milliarden Euro op an Tëscht 1,85 Billiounen eropgeschrauft, sou d'Decisioun en Donneschdeg zu Frankfurt.

D'Lafzäit gëtt donieft ëm 9 Méint bis op d'mannst Enn Mäerz verlängert. Gläichzäiteg ginn d'Banke mat weidere bëllege Laangzäitkreditter versuergt an d'Konditioune fir scho lafend Laangzäitkreditter gelackert.

Bei den Zënse bleift alles onverännert. De Leetzëns läit zanter bal 5 Joer op engem Rekorddéif vun 0%. Banke musse weiderhin 0,5% Zënse bezuelen, wa se hir Suen op der Noutebank parke wëllen.

Um éischten Dag vum leschten EU-Sommet fir dëst Joer gëtt weider no enger Solutioun am Sträit mat Ungarn a Polen ëm den EU-Budget gesicht. Ungarn a Polen hate Mëtt November refuséiert, fir den 1,8 Billiounen-Euro-Finanzpak ze stëmmen. Dat well d'Ausbezuele vun EU-Suen an Zukunft u Critère vum Rechtsstaat soll gebonne ginn. Déi däitsch Presidence huet e Kompromëss mat béide Länner ausgeschafft, deen dann elo nach vun allen anere Memberstaate muss gutt geheescht ginn.