Vue dass d'Negociatiounen tëscht der EU a Groussbritannien nach ëmmer net ofgeschloss sinn, ginn d'Preparative fir en Zenario ouni Accord weider.

D'EU-Kommissioun huet Noutfallgesetzer presentéiert, fir de Fall, dass et bis den 1. Januar keen Handelsaccord gëtt. D'Pläng vun der Kommissioun sollen zum Beispill gréisser Problemer am Fluch- a Stroosseverkéier evitéieren. Ausserdeem missten ouni Handelsaccord erëm Taxen op Wuere bezuelt ginn, déi tëscht Groussbritannien an der EU gehandelt ginn.

E Mëttwoch waren d'Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen an de brittesche Premier Boris Johnson jo zu Bréissel zesummekomm. Um Enn gouf festgehalen nach bis e Sonndeg weider ze verhandelen. Ee vun den Haaptknackpunkten ass, dass d'EU fuerdert, dass Groussbritannien sech un EU-Ëmwelt- a Sozialstandarden hält, wann et weider wëll Accès zum europäesche Bannemaart hunn. Eng Konditioun, déi Groussbritannien bis ewell vehement refuséiert.