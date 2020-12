Um Sommet vun den europäesche Staats- a Regierungscheffen dës Woch koum et net zu neie Sanktioune géint d’Tierkei.

Dem Land ënner der Direktioun vum Präsident Erdogan gëtt virgeworf, am Mëttelmier d’Séi- a Loftgrenze vu Griicheland net ze respektéieren an och géint Uno-Resolutiounen ze verstoussen. Et war näischt Neies an de Conclusioune vum Europäesche Conseil, dee sech bis Mäerz Zäit gëtt, fir sech nei Rapporten iwwer d’Tierkei unzekucken. Griicheland an Zypern haten no staarke Mesurë gefrot, déi awer net zeréckbehale goufen. Déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel huet sech bei der Pressekonferenz nom Sommet enttäuscht gewisen. Déi däitsch Presidence hätt sech méi vun dësem Sommet erwaart, wat Sanktioune fir d’Tierkei ugeet.

Den DP-Europadeputéierte Charles Goerens ass net iwwerzeegt dovun, dass Sanktioune géife wierken. Wann dat nämlech esou wier, dann hätt et sech schonn erëmgeschwat. Eng haart Linn wier weder am Stil, nach am Interêt vun der EU, a kéint de Regime vum Erdogan souguer confirméieren.

D’CSV-Europadeputéiert Isabel Wiseler gesäit dat anescht. Si seet, dass wann d’Tierkei sech vun Uno-Resolutioune beaflosse loosse géing, da wier d’Situatioun an Zypern och net eskaléiert. D’Tierkei wier net ouni kloer Sanktiounen, och ekonomesch Sanktiounen, ze impressionéieren.

Déi Säit, déi sech fir méi diplomatesch Mesuren asetzt, huet dës Woch d’Iwwerhand behalen. Ob Ankara d'Verlängerung vum gudde Wëllen unhëlt an ob Konsens schafft, wäert sech iwwert déi nächst Méint musse weisen.