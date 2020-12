D'Royal Navy huet 4 Patrull-Schëffer prett, fir d’brittesch Gewässer am Fall vun engem No-Deal ze protegéieren.

Dat sot de brittesche Verdeedegungsministère. D'Patrull-Schëffer vun der Marinn kéinten nieft hiren aneren Aufgaben dofir genotz ginn, fir EU-Fëscherbooter ofzewieren. Wann néideg nonstop.

D'Thema Fëscherei ass ee vun de Knackpunkte bei de Brexit-Verhandlungen.

E Brexit Deal gesäit jo aktuell ganz onwarscheinlech aus. Et gesäit den Ament esou aus, wéi wa Groussbritannien d'Europäesch Unioun Enn vum Joer verléisst, ouni datt et en Handelsaccord tëscht der Insel an dem Kontinent gëtt.

D'EU-Kommissioun an d'brittesch Regierung hu sech nach bis e Sonndeg Zäit ginn, fir ze verhandelen, mee op de Knackpunkten wëll oder ka keen noginn. Nieft der Fëscherei, sinn och d’Konkurrenzreegelen am Fokus.

D'EU-Kommissiounspresidentin Urusula Von der Leyen sot e Freideg nom EU-Sommet, d'Erwaardunge wieren ganz kleng an d'Probabilitéit, datt et keen Accord gëtt, méi grouss ewéi déi, datt et en Accord gëtt.

De brittesche Premier Boris Johnson sot sengersäits et wier „ganz, ganz warscheinlech“, datt d’EU a Groussbritannien nom 31. Dezember op Basis vun de Reegele vun der Welthandelsorganisatioun wäerte fueren. Also déi minimal Standarden.