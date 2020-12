Et war schonn um Dënschdeg de Moien an de Medie spekuléiert ginn.

De Rapport fir d'Zouloossung vum Vaccin gëtt elo awer schonn den 21. Dezember publizéiert.

Déi europäesch Agence fir Medikamenter EMA huet confirméiert, datt si bis nächste Méindeg wëll tranchéieren, ob de Vaccin vu Biontech a Pfizer an de 27 EU-Länner zougelooss gëtt.

Den Impfstoff kéint also nach viru Chrëschtdag d'Autorisatioune kréien. Ugangs war den Datum vum 29. Dezember genannt ginn.

Deemno kéint dann och eventuell nach dëst Joer ugefaange gi mat impfen, confirméiert ass dat awer nach net.

Zouloossung vum Vaccin - Reportage Carine Lemmer

A Groussbritannien an an den USA ass de Vaccin schonn zougelooss an et gëtt och scho geimpft. Firwat dauert et an der EU méi laang? An dat obwuel den Impfstoff an Däitschland entwéckelt gouf.

© Lex van LIESHOUT / ANP / AFP

Wann d'Zouloossung fir de Vaccin do ass, dauert et e puer Deeg bis d'Impfdose geliwwert ginn an da kann ugefaange gi mat Impfen. Dat hat de Lëtzebuerger Santés-Direkter Dr. Jean-Claude Schmit d'lescht Woch an eiser Emissioun „Dir hutt d'Wuert“ confirméiert. Hei am Land gi jo an zwou Phasë 5 Impfzentren opgeriicht. Den 1. an der Stad um Lampertsbierg an der Hal Victor Hugo. Fir d'éischt gëtt jo d'Gesondheetspersonal geimpft.

Fir déi éischt zwee Vaccinen, déi kommen, sinn zwou Impfdosen néideg, déi bannent 3 bis 4 Woche musse gesprëtzt ginn. Et gëtt ee per Post geruff fir, sech – op fräiwëlleger Basis – impfen ze loossen.