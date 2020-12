Nach ass och net kloer, ob Schëffer aus der EU och a brittesche Gewässer dierfe fëschen.

Zu Bréissel verhandelen d'Landwirtschaftsministere weider iwwert d'Fëschereiquoten fir d'Nordsee fir dat anert Joer. Déi ganz Nuecht iwwer gouf schonn diskutéiert. D'Reunioun hat schonn en Dënschdeg ugefaangen an et war vu vir era kloer, datt et eng länger géif ginn. D'Thema Fëschereiquoten ass ëmmer brisant, ma dëst Joer wéinst dem Brexit ëmsou méi komplex. Nach ass onkloer, ob Fëscher aus EU-Staate vum nächste Mount un iwwerhaapt Zougang zu britteschem Gewässer kréien. Duerfir kéint et sinn, datt d'Decisiounen tëscht de Memberlänner nach mussen nodréiglech geännert ginn. D'EU-Staate leeën all Joer Quote fest, wéi vill Fësch a bestëmmte Gewässer gefaangen dierf ginn. Op Basis dovunner ginn dann déi national Quoten opgedeelt. Eng ganz Rei Bestänn sinn an engem schlechten Zoustand.