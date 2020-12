Dës Woch huet d’Plenière vum Europaparlament de Budget fir déi nächst 7 Joer ugeholl.

Europaparlament / Reportage Bill Wirtz

Ee wichtegen Deel vun deem neie Budget ass, dass EU-Gelder empfänke fir déi Länner méi schwéier gemaach gëtt, déi sech net un den Etat de Droit halen.

Zënter enger Rëtsch Jore stinn Ungarn a Polen an der Kritik zu Bréissel. Béide Länner gëtt virgeworf, dass si d’Mediefräiheet ënnergruewen, an duerch konstant Verfassungschangementer an Agrëff an d’Justiz déi fundamental Reegele vum demokratesche Staats iwwer Bord geheien. D’Outilen déi d’EU huet, fir géint esou Verstéiss virzegoen, sinn awer limitéiert, well déi zwee Länner am Europäesche Conseil zesummenhalen.

Déi nei Conditionalitéit am EU-Budget geet méi wäit, wéi déi existéierend Prozeduren. Länner kënnen also manner EU-Gelder kréien, wa se déi Reegelen net anhalen. Dee neie System war dës Woch Grond fir Diskussioun am Europaparlament.

Den ungaresche Premier Viktor Orban an de polnesche Premier Mateusz Morawiecki haten sech nom Accord mat de 27 EU Staats- a Regierungscheffe gefreet, well deen neien Text net si spezifesch géing viséieren. D’Kritiker vun dësem Konsens soen, dass Polen an Ungarn nach ëmmer net kënne richteg viséiert ginn.

Elo ass et eng Fro vun der Uwendung, respektiv wéi d’Kommissioun vum Ursula von der Leyen agéiert. Wann déi Europäesch Kommissioun direkt Polen an Ungarn mat deem neie Mechanismus sanktionéiert, riskéiert si, dass Warschau a Budapest vill méi resistent ginn, fir neien EU-Direkten zouzestëmmen. Wann si näischt mécht, da gëtt si vun deene kritiséiert, déi soen, dass déi zwee Länner mat Händschen ugepaakt ginn.