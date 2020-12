Et wier wichteg nees séier op en niddregen Taux vun den Neiinfektiounen ze kommen an eng gemeinsam europäesch, laangfristeg Visioun z'entwéckelen.

A villen europäesche Länner ginn d'Infektiounszuelen am Covid-19 staark a séier an d'Luucht. An engem gemeinsamen Opruff, deen an der Fachzeitung "The Lancet" publizéiert gouf, fuerderen honnerte Fuerscher aus Europa elo, dat d'Politik streng Corona-Mesuren hält an dorunner festhält fir d'Pandemie an de Grëff ze kréien.

"Wa mer net elo decidéiert handelen, wier mat weideren Infektiounswellen ze rechnen an als Konsequenz dovunner weidere Schued fir d'Gesondheet, d'Gesellschaft, d'Aarbechtsplazen an d'Betriber", heescht et am Papier. Duerfir wier et wichteg nees séier op en niddregen Taux vun den Neiinfektiounen ze kommen an eng gemeinsam europäesch, laangfristeg Visioun z'entwéckelen.

Mat ënnerschriwwe gouf den Appell vun däitscher Physikerin vum Max-Planck-Institut Viola Priesemann , dem däitsche Virolog Christian Drosten awer och Experten aus der Belsch, Holland a Frankräich a Wëssenschaftler hei aus dem Land wéi dem Rudi Balling vun der Uni Lëtzebuerg, dem Onkolog Guy Bierchem, der Kannerdoktesch Isabel de la Fuenta aus dem CHL an dem Alexander Skupin an dem Paul Wilmes vu Research Luxembourg.