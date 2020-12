D'Weltgesondheetsorganisatioun huet d'EU-Länner opgeruff, sech am Kader vun der neier Virus-Mutatioun a Groussbritannien schnell z'adaptéieren.

"An Europa, wou d'Iwwerdroung héich a wäit verbreet ass, mussen d'Länner hir Kontroll- a Preventiounsmesure verstäerken" esou e Porte-Parole vun der WHO-Europa.

Baussent Groussbritannie goufe bis ewell 11 Fäll vun der Virus-Mutatioun vum Covid-19 Virus gemellt, eng Variant, déi jo vill méi ustiechend soll sinn, wéi den normale Corona-Virus. 9 Fäll goufen et an Dänemark an een an all Kéiers ee Fall an Holland an an Australien.