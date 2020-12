Nach gëtt et kee wäissen Damp zu Bréissel an zu London, ma et kéint nach ee Kaddo fir ënner de Beemche ginn.

Zanter gëschter am Nomëtteg gouf et ëmmer méi Indicen, datt Groussbritannien an d'Europäesch Unioun sech awer nach a leschter Minutt op en Accord iwwert en Handelsaccord nom Brexit eens géife ginn, deen d'nächst Joer a Kraaft triede géif. D'Verhandlungen sinn och effektiv bis an d'Nuecht eragaangen, fir sech déi lescht Detailer ze fixéieren, ma nach gëtt et, wéi gesot, keen Deal. Hie géif allen Observateuren roden e bëssche schlofen ze goen, huet e Porte-Parole vun der Kommissioun hënt um zwou Auer getwittert.

Wéi et heescht, wier London awer elo a Punkto Fëscherei däitlech Concessiounen agaangen. Der BBC no war fir de Moien 9 Auer eng Pressekonferenz ugesat. Déi gouf awer nees no hanne geréckelt. Elo ass Rieds vun enger eventueller Pressekonferenz um 11 Auer.

Zanter 10 Méint elo schonn verhandelen London a Bréissel driwwer wéi d'Handelsrelatioun nom Austrëtt vum Vereenegte Kinnekräich aus dem EU-Bannemaart an der Zollunioun soll ausgesinn. D'Iwwergangsperiod nom Brexit geet op Silvester op en Enn.

Falls d'Verhandlungsdelegatiounen en Accord fannen, mussen och d'Regierungen vun den 27 Memberstaaten zoustëmmen. Den Accord kéint dann Uganks des Joers vum EU-Parlament an dem brittesche Parlament guttgeheescht ginn.