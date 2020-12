Op Hellegowend ware sech jo London a Bréissel no Méint laangen a ganz zéie Verhandlungen iwwert en Handels- a Kooperatiounsaccord eens ginn.

Groussbritannien huet d'EU den 1. Januar verlooss an den 1. Januar 2021 leeft d'Transitiounsphas of an de Brexit gëtt definitiv. Duerch den Accord vun de 27 Ambassadeure kënnen d'Tariffer, iwwert déi sech béid Säiten eens gi sinn, provisoresch am neie Joer a Kraaft trieden.

De Regierungsrot war e Sonndeg beieneen, fir iwwert den Deal ze beroden. D'Lëtzebuerger Regierungsmembere si frou, datt d'EU am Laf vun de Verhandlungen ëmmer als eng Unitéit opgetrueden wier, heescht et am Résumé des travaux vum Regierungsrot.

Dësen Accord wier den Optakt vun engem neien Wirtschafts- a Sozial-Partenariat. Wat déi fir Lëtzebuerg sou wichteg Finanz- an Assurancëplaz ugeet, wier et gelongen, eng strukturéiert Zesummenaarbecht hin ze kréien, an der Optik vun der gréisst-méiglecher Finanz-Stabilitéit an der Konsumente-Sécherheet, sou d'Lëtzebuerger Regierung.