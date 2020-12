Zu Bréissel hunn déi 27 EU-Ambassadeuren unanime e Méindeg gréng Luucht ginn, fir den Brexit-Accord virleefeg vum 1. Januar un a Kraaft ze setzen.

De 24. Dezember pénktlech fir Hellegowend war ee sech eens ginn, wéi an Zukunft déi wirtschaftlech Relatiounen tëscht der Insel an dem Kontinent solle gereegelt ginn.

Den Accord vu ronn 1.300 Säiten ass geschriwwen, mä wéi verschidden Dispositiounen duerno am prakteschen ausgeluecht ginn, dat bleift ofzewaarden. Zejoert war Groussbritannien fir de Grand-Duché de 6. wichtegsten Handelspartner mat engem Wueren-Export vu wäit iwwer 500 Milliounen Euro an den 8. wichtegsten Import-Partner mat ronn 417 Milliounen Euro.

Brexit-Deal / Rep. Annick Goerens

Den 1. Januar verléisst d'Insel awer den EU-Bannemaart an d'Zoll-Unioun, an deenen et kloer Standarden an Reegele ginn. Als Resultat wäert London net méi kënne vum Prinzip vum fräie Persounen- a Wuereverkéier profitéieren, erkläert de Christophe Brighi, deen zanter engem gudde Mount fir d'Chambre de Commerce schafft a vu Januar un als Attaché Economique et commercial fir d'Lëtzebuerger Ambassade zu London wäert am Asaz sinn.

„Och mam neien Accord op der Plaz ginn eis Betriber mat neien Handelsbarrièrë konfrontéiert, wat zu Upassungen an och forcement Käschte féiert. D'Zoll- an Regulatiounskontrollen am Commerce mat der Insel kommen den 1. Januar nach ëmmer a Kraaft, obwuel mir een Accord mat null Tariffer a Quoten op all de Wuere fonnt hunn. Ech denken do besonnesch drun, dass all Importer Zoll-Formalitéiten ausgesat ginn an dass se d'Reegele vun der anerer Säit respektéiere mussen."

Natierlech wier net alles perfekt, mä ouni Deal wären Tariffer vun der Welthandelsorganisatioun applizéiert ginn.

„Wat hätt kéinte mat sech bréngen, dass Produkter wéi Fleesch a Mëllech mat ronn 50 Prozent an Autoe mat Tariffer vun 10 Prozent am bilateralen Echange hätte kéinte getraff ginn. Nieft null Tariffer am Echange mat Wueren, limitéiert den Accord och d'Fraisen, déi d'Douane fir Servicer ka froen."

Besonnesch Lëtzebuerger Exportatiouns- a Logistikentreprisen dierften et an der nächster Zäit awer méi schwéier hunn, well se sech mat neien Demarchen op der Grenz auserneesetzen a sech nei opstelle mussen.

„Déi Informatioune vun brittescher Säit koume ganz spéit a sinn elo och nach ganz onkloer. Dat heescht, et huet bis dës Woch eng grouss Onsécherheet geherrscht, wat genau déi nei Prozeduren op de Grenze mat sech bréngen. An dat bréngt natierlech mat sech, dass d'Entreprisen enger enormer Surcharge ausgesat ginn, fir sech mat de Prozeduren auserneenzesetzen."

Wat d'Finanz-Déngschtleeschtungen ugeet, war Groussbritannien zejoert dee gréissten Export- wéi och Import-Partner. Och do wäerten et Changementer ginn. Notamment, wat de Flux an d'Kooperatioun tëscht der Insel an dem Grand-Duché ugeet, erkläert nach den Christophe Brighi vun der Chambre de Commerce.

E konkret Beispill vun engem Geschäft op der Areler Strooss

Brexit, oder dat béisst B-Wuert, ewéi et hei op der Areler Strooss genannt gëtt. 3 Joer schonn ass den John Heffernan de Besëtzer vun engem Geschäft, dat vum Import a Verkaf vu britteschen a weidere Produite lieft. Déi gréng Luucht vun der EU fir de Post-Brexit-Deal koum mat grousser Erliichterung, Méint laang goung et hin a hier. Am ganze Chaos feelen awer nach vill wichteg Detailer.