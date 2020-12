Dat brittescht Parlament huet de Brexit-Deal mat der EU guttgeheescht.

Nom Ënnerhaus huet um spéiden Owend e Mëttwoch och d’House of Lords gréng Luucht ginn. Duerch d’Ënnerschrëft vun der Queen gouf den Accord domadder formell a Kraaft gesat.

Et feelt elo just nach de Feu-vert vum EU-Parlament.

Dësen Donneschdeg ass jo de leschten Dag vun der brittescher Memberschaft am EU-Bannemaart an an der Zoll-Unioun. De Brexit gëtt no enger Iwwergangszäit also an der Nuecht op e Freideg och op wirtschaftlechem Plang definitiv.