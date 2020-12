D'Regierung zu Washington hätt mat hirem Virgoen "eesäiteg" lafend Gespréicher ënnerbrach, sou d'EU-Kommissioun en Donneschdeg zu Bréissel.

D'EU-Kommissioun huet gläichzäiteg och d'Hoffnung geäussert, de Sträit mat der Regierung vum zukünftege President Joe Biden bäileeën ze kënnen.

D'USA haten déi nei Stroftaxen e Mëttwoch ugekënnegt, Hannergrond ass de laangjärege Sträit iwwer Subventioune fir Airbus a Boeing. Déi nei Taxe sollen der US-Handelskommissioun no "Baudeeler fir Fligeren aus Frankräich an Däitschland, verschidde Wäiner wéi och Cognac an Drëppen aus Frankräich an Däitschland" betreffen. Dat wär eng Géigemoossnam géint déi vun der Europäescher Unioun decidéiert Taxen, déi onfair wären.

D'USA an d'EU streiden zanter Joren ëm ëffentlech Bäihëllefen, déi un Airbus a Boeing bezuelt ginn.