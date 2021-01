Eng vun de wichtegsten Aufgabe wäert d'Koordinéierung vum EU-Finanzpak an Héicht vu 750 Milliarden Euro sinn.

Pénktlech zum Joreswiessel huet d'Portugal d'EU-Presidence vun Däitschland iwwerholl, déi virun allem vun der Corona-Pandemie an dem EU-Budget gepräägt gouf.

"Déi nächst Etapp ass net manner usprochsvoll" wéi déi vun Däitschland, huet de portugisesche Ministerpresident António Costa an der Wochenzeitung "Expresso" gesot. D'Aufgab vu Portugal ass et elo, d'Corona-Impfcampagne an d'wirtschaftlech Relance ze koordinéieren. E weidere Schwéierpunkt vun der portugisescher Presidence wäert d'Sozialpolitik an der EU sinn. Bei engem Sommet zu Porto sollen am Mee d'sozial Rechter vun den Europäer weider ausgebaut ginn.