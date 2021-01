De Mangel un Impfstoff an den europäesche Länner géif och mat der Akafspolitik vun der EU zesummenhänken, sou den Ugur Sahin am Interview mam "Spiegel".

De Chef vun der Mainzer Entreprise Biontech ass verwonnert doriwwer, dass een an der Europäescher Unioun offensichtlech géing mengen, et kréich ee genuch Dosen, et wär alles net esou schlëmm, an et hätt een alles ënner Kontroll.

Den Chef vu Biontech fënnt de Plang vun der EU, sech e Kuerf aus Vaccine vu verschiddenen Impfstoffer zesummenzestellen, vum Prinzip hier gutt. Dunn hätt sech awer erausgestallt, dass vill Produzenten iwwerhaapt net mat Zäit liwwere kënnen. Du wär et awer ze spéit gewiescht, fir enzwousch anescht nach genuch nozebestellen, esou de Sahin.

Dem ''Spiegel'' no hätten d'USA sech schonn am Juli 600 Milliounen Dose vu Biontech geséchert. Duebel esou vill wéi d'Europäesch Unioun, déi eréischt am November bestallt huet.

Et wär alles anescht ewéi trivial, fir d'Produktioun elo eropzefueren, betount de Biontech-Chef. Seng Firma hätt awer mat fënnef Produzenten an Europa Verträg ënnerschriwwen. Si solle bei der Produktioun vum Vaccin hëllefen.