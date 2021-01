Hie wier iwwerzeegt, dass dat Richtegt gemaach gouf, esou de lëtzebuergeschen Ausseminister an engem Interview um däitschen Inforadio.

D'EU-Kommissioun steet jo ëmmer méi an der Kritik, net genuch an ze spéit Impfdose bestallt ze hunn. De lëtzebuergeschen Ausseminister sot am RBB Inforadio, dass d'EU vill Ustrengunge gemaach hätt an och dofir suerge wéilt, dass jiddereen an der EU ka geimpft ginn. Et géifen elo ëmmer méi Impfstoffer op de Marché kommen, dofir hätt hie keng Bedenken.

De Jean Asselborn iwwert d'Akafspolitik

Den ëffentlech-rechtleche Radiosender huet den Interview am Kader vun der däitscher EU-Rotspresidentschaft gefouert. Et ass och ëm den europäesche Gedanken gaangen, deen duerch déi zoue Grenzen am Fréijoer nawell ferm gelidden huet. De Jean Asselborn bedauert, dass op national Reflexer zeréckgegraff gouf. Glécklecherweis hätt sech awer gewisen, dass esou national Entscheedungen keng Léisung an der Pandemie sinn. Et hätt ee mëttlerweil erëm europäesch Reflexer kënnen an de Virdergrond setzen.

Wat déi europäesch Migratiounspolitik ugeet, wier een net wierklech weiderkomm, och net ënnert der däitscher Rotspresidentschaft. Dat wier awer net de Feeler vun Däitschland, ma dee vu verschiddenen europäesche Memberstaaten, déi net géifen agesinn, dass Mënschlechkeet a Solidaritéit zesummegehéieren.

De Jean Asselborn iwwert d'Migratiounspolitik

Déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merka wäert als EU-Rotspresidentin feelen, esou de Jean Asselborn op Nofro vum Journalist. Si hätt sech dacks an den Diskussioune ronderëm d'Migratioun agesat an ëmmer no engem europäesche Gedanken agéiert. D'Europäesch Unioun géing awer net vun eenzele Persounen ofhänken, mä vill méi vum Zesummenhalt tëscht de Länner. Och dëst Joer wäert et déi Haaptaufgab ginn, déi europäesch Wäerter héichzehalen an nees an de Virdergrond vun den Diskussiounen ze réckelen.