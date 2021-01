Dee Vaccin kann och an normalen Doktercabinete geimpft ginn a muss net sou extrem gekillt ginn, wéi dee vu Biontech-Pfizer.

Anescht wéi vill Kritiker déi d'Impfstrategie vun der Europäescher Unioun an der däitscher Regierung an de leschten Deeg ëffentlech a Fro gestallt hunn, hält de Virolog vun der Charité zu Berlin de Christian Drosten et net méi méiglech, fir d'Impfcommanden réckbléckend ze bewäerten. Dat wier eng komplex Saach. Et hätt een den Impfstoff Méint am Viraus misse bestellen an et hätt een zu deem Zäitpunkt guer net gewosst, ob de Vaccin och funktionéiert.

D'EU sollt elo awer séier kucken, fir de Vaccin vun AstraZeneca ze kréien. Den Impfstoff krut dës Woch a Groussbritannien eng Noutzouloossung. De Vaccin, deen an Zesummenaarbecht mat der Universitéit vun Oxford produzéiert gouf, kann och an normalen Doktercabinete geimpft ginn a muss net sou extrem gekillt ginn, wéi dee vu Biontech-Pfizer.

De Christian Drosten erwaart sech och eng ganz komplizéiert éischt Hallschent vum Joer. Duerno kéint sech d'Situatioun entspanen, awer nëmme wann een et fäerdeg bréngt, datt sech ganz vill Leit an den éischte sechs Méint vum Joer impfe loossen.