D'EU weist sech besuergt iwwert d'Situatioun vun honnerte Flüchtlingen am Nordwesten vu Bosnien, deenen hire fréiere an engem Groussbrand zerstéiert gouf.

D'Situatioun wier komplett inakzeptabel, esou den EU-Representant fir Bosnien Johann Sattler, no ener Entrevue mam bosnesche Sécherheetsminister. D'Liewen an d'Grondrechter vun honnerte Persounen wiere seriö a Gefor.

D'EU-Kommissioun an déi international Organisatioun fir Migratioun fuerderen Bosnien misst en nee Flüchtlingscamp opmaachen ma déi lokal Autoritéiten si géint de Site deen proposéiert gouf. D'lescht Woch sollten d'Flüchtlingen an eng al Kasär am Süden vum Land bruecht ginn. Op der Plaz konnten si awer net erausklammen, well d'Awunner vun do géint hir Arrivée protestéiert hunn.