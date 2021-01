Déi schottesch Regierungscheffin Nicola Sturgeon setzt sech jo fir esou ee Referendum an.

Wa Schottland da bis onofhängeg wier, kéinten si an d'EU bäitrieden, sou ass de Plang vun der schottescher Regierung. 2014 war jo esou e Referendum. Deemools hate sech 55 Prozent géint eng Onofhängegkeet ausgeschwat.

Duerno koum awer de Brexit-Referendum, an do war d'Majoritéit vun de Schotten dofir, fir an der EU ze bleiwen.



Zanterhier probéiert d'Nicola Sturgeon vun der schottescher Nationalpartei SNP en neie Referendum an d'Weeër ze leeden, fir als onofhängegt Land nees der EU bäizetrieden.

Ouno d'Zoustëmmung vum Boris Johnson gëtt awer näischt aus engem zweete Referendum, well et brauch een den Accord vun der brittescher Regierung. An ënnert dem Premier Johnson wäert et sou eng Zoustëmmung net ginn, well hie wëll net als Premier an d'Geschicht agoen, ënnert deem d'Vereenegt Kinnekräich auserneegebrach ass.