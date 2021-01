Den 1. Januar huet Portugal d'EU-Presidence fir déi nächst 6 Méint vun Däitschland iwwerholl.

An enger schwiereger Zäit, déi weider vun der Covid-Pandemie bestëmmt wäert ginn. Ma Portugal wëll doriwwer eraus weider Akzenter setzen. Virop an der europäescher Sozialpolitik.

De Relais tëscht Berlin a Lissabon iwwer de Joreswiessel war digital. En Zeeche vun der Zäit, an där mer liewen. "Mir wëlle jidderengem Zougang zu Impfung garantéieren. D'Impfunge mussen effektiv sinn, fir de Virus ze bekämpfen. Si musse gerecht verdeelt ginn an all Europäer zur Verfügung gestallt ginn. Eist Zil muss eng global Immunitéit géint de Covid sinn", sou de portugisesche Premier António Costa.

Un der Spëtzt vun enger Minoritéitsregierung setzt de Sozialist doheem op eent: Sozial Verbesserunge fir d'Leit duerchsetzen. Genee dee Stempel wëll de Regierungschef vu Lissabon och der portugisescher Presidence opdrécken. "Mir schaffen hei zesumme mat der EU-Kommissioun. En Aktiounsplang fir de soziale Pilier soll am Abrëll virgestallt ginn. De 7. an 8. Mee soll dann e Sommet zesumme mat allen europäesche Sozial-Partner zu Porto organiséiert ginn, fir do eng solennel Deklaratioun unzehuelen."

"Keen däerf zeréckgelooss ginn. Jidderee gëtt gebraucht", sou de portugisesche Premier weider mat Bléck op d'Enn vun der Kris. Wou et och drëms goe wäert, ass, fir d'Ausbezuele vun de 750 Milliarden Euro vum Corona-Hëllefspak ze koordinéieren. Geld fir der europäescher Wirtschaft no der Pandemie nees op d'Been ze hëllefen.

Alles hänkt zesummen: "Just wann d'europäesch Impfstrategie mat Succès ëmgesat gëtt, ka sech och d'Wirtschaft erhuelen", sou de portugiseschen Ausseminister Augusto Santos Silva.

Ob um Enn do iwwerhaapt Zäit wäert bleiwen, fir weider waarm Eise wéi d'Migratiounspolitik, de Klimaschutz, respektiv d'Digitaliséierung bannent der EU unzegoen? Déi Agenda riskéiert, wei sou dacks a leschter Zäit, weider vun der Aktualitéit duerchernee gerëselt ze ginn.